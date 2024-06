En direct

19:49 - À Asnières-sur-Oise, qui va faire main basse les 23,6% de l'ancienne Nupes ? L'autre source de doute de ces législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Front populaire, un an après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Asnières-sur-Oise, le binôme Nupes avait en effet enregistré 23,6% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 9,82% à Asnières-sur-Oise. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 8,82% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,41% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,83% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul tournant encore autour des 23%.

18:42 - 13 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Asnières-sur-Oise Que déduire des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 13 points à Asnières-sur-Oise entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 30% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Asnières-sur-Oise début juin Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme d'autant plus logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste RN emmenée par Jordan Bardella qui a dominé les européennes 2024 à Asnières-sur-Oise, avec 40,02% des bulletins dans l'urne devant la liste de Valérie Hayer avec 13,48%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 9,82%.

14:32 - Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle à Asnières-sur-Oise ? L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans le verdict de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen avait fini première avec 28,92% au premier tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Asnières-sur-Oise. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,97% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,18%. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 9,91% des voix pour sa part. Au second tour, face à Emmanuel Macron, la patronne du RN s'était aussi imposée avec 50,2%.

12:32 - Quel résultat pour le RN aux législatives à Asnières-sur-Oise ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un enseignement précieux au moment de l'élection du jour. Lors des élections du Parlement en 2022, le RN arrivait en première position à Asnières-sur-Oise. C'est en effet Nadejda Remy qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 26,76% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Val-d'Oise. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Guillaume Vuilletet (La République en Marche) chez les électeurs avec 54,13%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Asnières-sur-Oise Quel impact auront les électeurs d'Asnières-sur-Oise sur les résultats des élections législatives ? Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 21,54% de plus de 60 ans. La répartition par âge peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Un salaire moyen mensuel net de 2995,63 euros/mois montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 126 votants. Le nombre de familles monoparentales (10,38%) révèle des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,28%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Asnières-sur-Oise mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,01% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Asnières-sur-Oise : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives Le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter un critère décisif du scrutin législatif à Asnières-sur-Oise (95270). Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,68% au premier tour et seulement 52,3% au deuxième tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 2 174 personnes en âge de voter dans la ville, 24,74% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 19,27% au premier tour. Les jeunes affichent couramment un désintérêt pour les élections nationales, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives ?