19:42 - Quel candidat vont retenir les supporters de gauche à Assas ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un leader, a des chances d'en rassembler une partie. Aux européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 18,01% à Assas. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry (5,22%), Marie Toussaint (8,2%) et enfin ceux de Léon Deffontaine (1,49%) le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 32% sur place. Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 23,06% des votes dans la localité. Une somme à compléter enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le RN favori à Assas pour les législatives ? Difficile de trouver une logique politique dans tous ces chiffres. Mais des tendances apparaissent… Si on s'en tient à la progression du RN qui émerge des dernières élections au niveau national, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du Rassemblement national devrait s'élever tout proche des 20% à Assas. Un calcul qui paraît logique compte tenu des électeurs également gagnés par le mouvement dans la zone sur la même période (14,66% pour Jordan Bardella en 2019 et 20,75% le 9 juin dernier) : un bond de 6 points qui peut encore grimper.

15:31 - Le Rassemblement national dépassé à Assas lors des européennes Consulter des résultats plus récents semble aussi logique au moment d'analyser le scrutin de ces législatives. À Assas, les récentes européennes se sont achevées sur la première place de la liste de Valérie Hayer en effet avec 24,22% des votes. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 20,75%. En troisième position se trouvait Raphaël Glucksmann avec 18,01%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Assas au premier tour de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Les électeurs d'Assas avaient accordé à Marine Le Pen 13,6% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé cette fois la représentante de l'extrême droite avec respectivement 37,1% et 18,5% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 70,56% devant Marine Le Pen (29,44%).

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant au premier tour Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un élément précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Assas, comptant 12,69%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 35,88% des voix. Assas choisira d'ailleurs Laurence Cristol au second tour, finalement en tête localement avec 64,38%.

11:02 - Assas : législatives et dynamiques démographiques Dans la ville d'Assas, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des législatives. Avec une densité de population de 78 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,37%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux élevé de cadres, atteignant 35,31%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,55%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,58%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 8,32% à Assas, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Assas : analyse du niveau d'abstention aux élections législatives Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des élections précédentes ? Lors des dernières européennes, le taux de participation représentait 64,07% au niveau d'Assas, contre un taux de participation de 61,02% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 61,44% au premier tour. Au second tour, 63,4% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Assas ? Pour comparer, au niveau national, la participation aux législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c'était presque un record.