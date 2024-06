En direct

19:46 - À Attainville, que vont décider les électeurs de la gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui s'avance pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 21,55% des suffrages dans la commune. Une somme à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 7,21% à Attainville. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 13,95% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,23% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,1% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total de 25% cette fois.

18:42 - 13 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Attainville Que conclure des résultats des derniers scrutins ? Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été pris par le RN dans la localité entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 40% voire plus à Attainville ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 40,44% à Attainville début juin Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Attainville, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, a pris une longueur d'avance, cumulant 40,44% des votes contre Manon Aubry à 13,95% et Valérie Hayer à 10,34%. Ce sont ainsi 258 électeurs qui l'ont désignée dans la ville.

14:32 - Attainville avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Chose rare : le RN avait fait au premier tour un score plus élevé aux législatives il y a deux ans à Attainville que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. Elle avait accumulé 26,59% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 23,57% et 22,07%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 46,18% contre 53,82%).

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des dernières législatives à Attainville Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un précédent précieux au moment des élections qui se jouent. Les élections législatives 2022 avaient abouti à un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Attainville. On retrouvait en effet Bruno Marcel en tête au premier tour, avec 27,03% dans la cité, qui votait pour la 7ème circonscription du Val-d'Oise. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Dominique Da Silva (Ensemble !) chez les électeurs avec 55,00%.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Attainville Dans les rues d'Attainville, les élections sont en cours. Avec ses 1 765 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 97 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 874 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (89,74%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 35,93% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 58,32% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 11,65 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Attainville incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

09:32 - Participation à Attainville : les leçons des précédentes élections Le taux de participation constituera incontestablement l'un des facteurs clés des élections législatives 2024 à Attainville (95570). Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,77% au premier tour. Au second tour, 55,45% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 20,6% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 26,61% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les incertitudes provoquées par le conflit armé israélo-palestinien, sont susceptibles de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens d'Attainville.