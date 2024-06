Résultat des législatives à Aubergenville : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Aubergenville, quels reports de voix à gauche aux européennes ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, reste un mystère. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Aubergenville, le binôme Nupes avait en effet glané 25,97% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (29,95% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,94% pour Yannick Jadot, 1,69% pour Fabien Roussel et 0,89% pour Anne Hidalgo). La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment atteint 9,82% à Aubergenville pour le tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total de 31% sur place.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 10 points à Aubergenville Que peut-on déduire de l'ensemble de ces statistiques ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Aubergenville entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 31% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Aubergenville dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella le 9 juin dernier Le nom de celui ou celle qui s'est imposé à l'issue des dernières élections le 9 juin reste sans doute plus ancré encore dans les mémoires. Il y a quelques semaines en effet, à Aubergenville, la liste du RN, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, glanant 34% des voix devant Manon Aubry à 17,88% et Valérie Hayer à 10,18%. Dans le détail, 1122 électeurs se sont tournés vers elle dans la commune.

14:32 - Aubergenville avait voté Mélenchon lors de la dernière présidentielle Le choix du président de la République est certainement la clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Aubergenville avait préféré Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 23,95%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 29,95% des votes. Les troisième et quatrième places étaient pour Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, avec respectivement 23% et 6,19% des suffrages. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 42,56% contre 57,44%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Aubergenville ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera un enseignement majeur pour cette élection législative 2024 localement, comme au niveau national. Il y a deux ans, lors des législatives à Aubergenville, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 23,71% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 25,97% pour Victor Pailhac (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant cette fois le premier rang au binôme Ensemble ! (53,50%). C'est donc Bruno Millienne (Ensemble !) qui arrivait premier au finish.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Aubergenville : ce qu'il faut savoir Comment les habitants d'Aubergenville peuvent-ils impacter les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,87% et une densité de population de 1308 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (81,3%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 2 901 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 12,05% et d'une population immigrée de 15,73% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Aubergenville mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,75% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des élections législatives précédentes à Aubergenville Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Aubergenville ? En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 6 862 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 31,59% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 24,96% au premier tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 57,98% au premier tour. Au second tour, 61,33% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. La flambée des prix des matières premières qui alourdit le budget des Français, combinée avec les craintes engendrées par le conflit militaire israélo-palestinien, pourraient entre autres nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants d'Aubergenville.