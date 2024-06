Résultat des législatives à Aubers : l'élection 2024 en direct

Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un enseignement précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville d'Aubers, obtenant 20,76% des voix sur place, contre 27,90% pour Sébastien Huyghe (Les Républicains). Ce démarrage difficile n'empêchera pas le RN de remporter la victoire locale au second tour avec 20,76%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Aubers

Dans la commune d'Aubers, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? Avec 32% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,73%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage important de cadres, atteignant 30,59%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (15,54%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,77%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (41,21%), témoigne d'une population instruite à Aubers, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.