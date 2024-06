En direct

19:52 - Une prévision de 12% à 17% pour le Nouveau Front populaire à Auchel La Nupes, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Auchel, le binôme Nupes avait en effet glané 17,05% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste de Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 4,79% à Auchel le 9 juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 4,45% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,38% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,75% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, une somme de 12% cette fois.

18:42 - L'extrême droite a vigoureusement gagné du terrain à Auchel en 5 ans Alors que tirer de l'ensemble de ces chiffres ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à environ 50% ou plus à Auchel ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 60,72% bien au-dessus de la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Auchel le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière semble aussi pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant marquant. Le score de la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Auchel, à 60,72%, soit 1799 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait alors Valérie Hayer à 8,94% et Raphaël Glucksmann à 4,79%.

14:32 - 51,65% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Auchel Marine Le Pen avait largement dépassé son score national à Auchel lors de la dernière élection présidentielle avec pas moins de 51,65% des suffrages au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 16,69% et 15,53% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 4,7% des suffrages. Au second tour, face à Macron, Marine Le Pen l'avait aussi emporté avec 71,39%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche Le score du RN sera le principal enseignement localement pour ces élections 2024. Lors des élections du Parlement en 2022, le RN réalisait un très bon résultat à Auchel. C'est en effet Auguste Evrard qui arrivait en pôle position au premier tour avec 42,35% dans la commune, partie intégrante de la 8ème circonscription du Pas-de-Calais. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 61,18%, devant le binôme Divers gauche à 38,82%.

11:02 - Élections à Auchel : l'impact des caractéristiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Auchel émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Dotée de 4 910 logements pour 10 062 habitants, la densité de la ville est de 1762 habitants par km². L'existence de 427 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (64,93%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 18,69% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 083 euros par an, la commune affiche un taux de chômage de 24,75%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Auchel, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Auchel pour les élections législatives À Auchel (62260), l'abstention sera sans nul doute l'une des clés des législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 64,48% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 63,21% au premier tour, soit 4 709 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 36,76% au premier tour et seulement 33,92% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Auchel pour les élections législatives 2024 ? La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des foyers français serait capable d'avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens d'Auchel.