Résultat des législatives à Auchy-lez-Orchies : l'élection 2024 en direct

11:02 - Comment la composition démographique d'Auchy-lez-Orchies façonne les résultats électoraux ?

La démographie et la situation socio-économique d'Auchy-lez-Orchies contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Le pourcentage de chômeurs à 8,83% pourrait agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Avec 47,92% de population active et une densité de population de 198 habitants par km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (14,02%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 598 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,17%) révèle des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (6,75%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (40,81%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Auchy-lez-Orchies, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.