En direct

19:43 - Sur qui vont se diriger les supporters de la Nupes à Aureilhan ? La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son score aller directement vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait donc fini en tête avec 25,93% des voix dans la localité, où elle était incarnée par Guy de Barbeyrac. Un score à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (18,92% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,35% pour Yannick Jadot, 4,01% pour Fabien Roussel et 2,76% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 16,05% à Aureilhan. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total de 23% sur place.

18:42 - Une progression impressionnante du Rassemblement national à Aureilhan Alors que tirer de tous ces chiffres ? Alors qu'au niveau du pays, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 12 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN soit à près de 30% à Aureilhan ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Aureilhan il y a trois semaines ? Revenir quelques semaines en arrière semble d'autant plus logique au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Aureilhan, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a pris une longueur d'avance, avec 36,4% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 16,05% et Valérie Hayer à 15,07%. Ce sont alors 186 votants qui se sont tournés vers elle dans la localité.

14:32 - 28,31% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Aureilhan La typologie politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Aureilhan. La leader du parti frontiste prenait les devants avec 28,31% au 1er round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,34% et 18,92% des voix. Aureilhan n'offrait qu'une quatrième place à Jean Lassalle, avec 7,46% des suffrages. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, la patronne du RN s'était aussi imposée avec 50,47%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Aureilhan Le résultat du RN sera très commenté à l'échelle locale pour cette législative 2024. Lors des dernières législatives à Aureilhan, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 24,56% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 25,93% pour Guy de Barbeyrac (Nupes) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LFI-PS-PC-EELV (53,47%). Guy de Barbeyrac remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Aureilhan et législatives : démographie, économie et choix électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Aureilhan comme partout en France. Dotée de 880 logements pour 1 062 habitants, la densité de la ville est de 91 hab par km². Avec 63 entreprises, Aureilhan est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (59,32%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 51,88% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 55,12% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 804,82 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Aureilhan écrit une nouvelle page de l'histoire du pays.

09:32 - Taux de participation aux élections législatives à Aureilhan : quels enseignements ? L'étude des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, 42,27% des personnes en âge de voter à Aureilhan avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 39,97% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 40,9% au premier tour et seulement 44,07% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Aureilhan pour les élections législatives ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour.