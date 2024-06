Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Si dans tout le pays, les enquêtes d'opinion calculent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ quinze points aux législative 2024 en comparaison de son score des précédentes législatives (ce qui propulserait le parti de Jordan Bardella à 21% dans la commune), on remarque pourtant que celui-ci n'a pris que 3 points de plus entre les européennes 2019 et celles de 2024 sur place. La tendance devrait donc être moins puissante localement.

L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. Ce sont Emmanuel Macron avec 32,99% et Jean-Luc Mélenchon avec 28,15% qui formaient le duo de tête au premier tour de la présidentielle à Auzeville-Tolosane. Marine Le Pen s'en trouvait pour sa part reléguée à 8,06%. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 79,01% contre 20,99% pour Le Pen au second round dans la localité.

Élections à Auzeville-Tolosane : l'impact des caractéristiques démographiques

À Auzeville-Tolosane, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Avec une densité de population de 624 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 9,36%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 41,67%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (16,42%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,11%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 21,29% à Auzeville-Tolosane, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'instruction et au logement étudiant.