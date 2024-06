En direct

19:48 - Un résultat aux législatives entre 27% et 29% à Avanton pour la nouvelle union de la gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui s'avance cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Avanton, le binôme Nupes avait en effet enregistré 27,53% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une percée à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé dans un combat serré avec la majorité présidentielle par les sondeurs ? Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 14,98% à Avanton. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 6,84% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,95% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,04% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un cumul de 29% cette fois.

18:42 - Quelle performance pour le Rassemblement national lors des législatives à Avanton ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'étiquette Rassemblement national pourrait s'afficher à 20% à Avanton lors du premier tour de ces législatives si la situation anticipée par le scrutin européen du 9 juin se confirme localement. Le Rassemblement national est même crédité d'environ un tiers des votes dans le pays, soit quinze points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? La projection est assez risquée, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la municipalité.

15:31 - Un 30,73% dans la moyenne nationale pour le RN à Avanton aux européennes Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, a pris place dernièrement qu'il est bon d'étudier de près. D'autant que ce séisme est à l'origine de l'élection qui nous occupe désormais. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, s'est arrogée les européennes à Avanton. Le bulletin cumulait 30,73% des suffrages, soit 283 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 16,18% et Raphaël Glucksmann à 14,98%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Avanton au premier tour de la dernière présidentielle L'élection suprême est sans doute la principale clé pour juger une tendance politique locale. Avanton avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 21,79%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 33,55% des votes. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 18,54% et 5,7% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 35,09% contre 64,91%.

12:32 - Le parti présidentielle en pôle position au premier tour des dernières législatives à Avanton Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville d'Avanton, cumulant 14,98% des votes sur place, contre 30,65% pour Françoise Ballet-Blu (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 49,70% contre 50,30% pour les vainqueurs. Françoise Ballet-Blu remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Avanton : législatives et dynamiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Avanton, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 2 221 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Avec 91 entreprises, Avanton offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 35% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 22,5% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 31,7% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 46,48% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 397,27 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour résumer, Avanton incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux législatives à Avanton ? Le niveau d'abstention sera à n'en pas douter un critère fort du scrutin législatif 2024 à Avanton. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, 88,94% des inscrits sur les listes électorales de la localité s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 85,46% au second tour, ce qui représentait 1 369 personnes. En comparaison, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 56,19% au premier tour et seulement 56,07% au deuxième tour. La détermination des habitants d'empêcher la montée du Rassemblement national pourrait en effet impacter la stratégie de vote des habitants d'Avanton.