En direct

19:49 - À Avelin, qui vont retenir les électeurs de gauche ? La Nupes, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son score basculer vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Avelin, le binôme Nupes avait en effet accumulé 14,53% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (10% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,69% pour Yannick Jadot, 2,63% pour Fabien Roussel et 1,45% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann a plus récemment glané 12,56% à Avelin le 9 juin. Un score qui devrait s'améliorer dans la soirée, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 21% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 11 points arrachés en 5 ans par le RN à Avelin Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Avelin entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera à environ 30% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Avelin dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella il y a trois semaines Le résultat de ces législatives sera peut-être comparable avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. C'est en effet la liste Rassemblement national de Bardella qui s'affichait en tête des élections européennes il y a trois semaines à Avelin, avec 30,76% des bulletins valides, soit 414 voix, devant celle de Valérie Hayer avec 22,29%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 12,56%.

14:32 - Avelin avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 C'est sans doute l'élection du chef de l'Etat qui en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Avelin lors du premier tour de la présidentielle avec 41,56%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 24,58%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 10% et 6,09% des suffrages. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 34,51% contre 65,49%.

12:32 - La majorité en tête au premier tour des dernières législatives à Avelin La part des électeurs en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera l'enseignement majeur pour ces élections de l'Assemblée nationale à l'échelle locale. Aux législatives en 2022 à Avelin, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 19,1% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 42,69% pour Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM (71,00%). Charlotte Parmentier-Lecocq remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections législatives à Avelin : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Avelin comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 33,06% de cadres supérieurs pour 2 600 habitants, cette localité possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 272 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 351 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (10,85%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 34,08% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 5,51%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 3270,2 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Avelin démontre l'intérêt des habitants pour les idées françaises.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux élections législatives à Avelin Au cours des dernières années, les 2 642 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 2 168 inscrits sur les listes électorales à Avelin, 36,58% étaient restés chez eux. L'abstention était de 36,74% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 44,71% au premier tour et seulement 45,1% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Avelin ? En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 16,55% des votants de la ville. Le taux d'abstention était de 17,73% au premier tour.