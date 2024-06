En direct

19:50 - Un bloc de gauche évalué entre 24% et 30% à Baden pour ces législatives La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, devrait en séduire une portion. Au cours du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Baden, le binôme Nupes avait en effet obtenu 24,56% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment cumulé 19,69% à Baden pour les élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 4,88% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,77% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,21% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme de 30% cette fois.

18:42 - À Baden, des candidats RN favoris ? Alors que déduire de l'ensemble de ces scores ? Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et en 2024, on constate une progression de 3 points à Baden. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les intentions de vote donnant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 15 points en comparaison de l'élection législative précédente. De quoi prévoir plus de 20% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - L'exception Baden lors des élections du 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus que jamais évident au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Baden lors des dernières élections pour le Parlement européen, avec 24,36% des bulletins. La liste doublait alors celle de Raphaël Glucksmann avec 19,69% dans la ville. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 18,8%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Baden lors de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Les habitants de Baden avaient voté pour Marine Le Pen à 15,24% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé cette fois la patronne du Rassemblement national avec 38,97% et 16,53% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 71,95% contre 28,05% pour Le Pen au second round sur place.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? Le score obtenu par le RN sera la clé du scrutin pour cette élection législative 2024 localement. Lors des dernières législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Baden, cumulant 10,95% des voix sur place, contre 39,69% pour Anne Le Hénanff (La République en Marche). Sur la commune de Baden, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

11:02 - Baden : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans le cadre de la campagne électorale législative, Baden se présente comme une commune dynamique et animée. Dotée de 3 159 logements pour 4 642 habitants, la densité de la ville est de 187 hab/km². Avec 398 entreprises, Baden est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (63,06%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 43,86% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 11,14%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 42 958 euros par an. Finalement, à Baden, les problématiques locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - Participation à Baden : que retenir des précédentes élections ? Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des scrutins électoraux précédents. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 38,47% des inscrits sur les listes électorales de Baden (Morbihan). L'abstention était de 39,62% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 43,64% au premier tour et seulement 43,92% au deuxième tour. Lors du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 18,64% au sein de la ville. L'abstention était de 18,88% au premier tour.