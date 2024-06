Résultat des législatives à Badonviller : l'élection 2024 en direct

11:02 - Badonviller : législatives et dynamiques démographiques

Les données démographiques et socio-économiques de Badonviller révèlent des tendances nettes qui pourraient influencer le résultat des législatives. Dans la ville, 16,87% des résidents sont des enfants, et 31,49% de 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (59,52%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 539 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,31%) et le nombre de résidences HLM (3,56% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Badonviller mettent en relief une diversité de qualifications, avec 38,34% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.