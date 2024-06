En direct

19:51 - À Baillargues, quels reports de voix à gauche aux européennes ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, devrait en séduire une portion. Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 18,17% des voix dans la localité. Une somme à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 13,48% à Baillargues. Mais ce sont 26% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (7,84%), de l'EELV Marie Toussaint (4,18%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,24%).

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement avancé à Baillargues en 5 ans Difficile de trouver une logique politique dans cette combinaison hétéroclite de scores. Mais des indices se distinguent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été amassés par le RN dans la localité entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera tout proche des 30% voire plus à Baillargues ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Baillargues le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus pertinent encore, au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est notable. Dans le détail en effet, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, a remporté les élections européennes 2024 à Baillargues. Ladite liste a cumulé 34,66% des suffrages, devant Valérie Hayer à 14,42% et Raphaël Glucksmann à 13,48%.

14:32 - Quel candidat a gagné la présidentielle il y a deux ans à Baillargues ? La typologie politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Il faut noter que le Rassemblement national avait réalisé au premier tour une meilleure marque aux législatives à Baillargues que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. Elle avait rassemblé 25,18% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 27,62%, suivi donc de Marine Le Pen avec 25,18% et Jean-Luc Mélenchon avec 18,19%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 44,79% contre 55,21%).

12:32 - Quel résultat pour Ensemble au premier tour à Baillargues ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera très observé au niveau local pour ces élections législatives. Lors des dernières législatives à Baillargues, le RN arrivait à la deuxième place, 25,39% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 27,01% pour Laurence Cristol (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM avec 58,30%. Laurence Cristol s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Baillargues : quand les données démographiques façonnent les urnes En pleine campagne électorale législative, Baillargues est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 7 735 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 883 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (87,22%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Baillargues incarne une communauté diversifiée, avec ses 298 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 335 €/an, la commune défend une économie stable malgré les défis. Ainsi, Baillargues incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Baillargues Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des scrutins électoraux passés ? Au moment des européennes de début juin, parmi les 5 575 inscrits sur les listes électorales à Baillargues, 56,66% avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 54,79% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,06% au premier tour. Au second tour, 46,82% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Baillargues ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c’était moins qu’en 2017.