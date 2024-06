En direct

19:50 - À Baisieux, que vont décider les électeurs de l'ancienne Nupes ? L'autre incertitude qui accompagne ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Baisieux, le binôme Nupes avait en effet glané 20,88% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 12,27% à Baisieux. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la LFI Manon Aubry (5,92%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (5,31%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,17%) le 9 juin. Soit un cumul de 24% sur place.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 10 points à Baisieux Que conclure de cette masse de chiffres ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il n'est pas impossible que le RN finisse à près de 27% ou plus à Baisieux ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Baisieux dans la moyenne française concernant Bardella le 9 juin dernier Le résultat de ces législatives va plutôt sonner comme une confirmation ou non de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 31,88% des suffrages sont en effet tombés vers la liste RN de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Baisieux, contre Valérie Hayer à 21,92% et Raphaël Glucksmann à 12,27%. Le mouvement nationaliste rassemblait ainsi pas moins de 733 votants de Baisieux.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Baisieux au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection à la présidence de la République est probablement la principale clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Baisieux lors du premier tour de la présidentielle avec 38,05%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 23,32%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 15,37% et 5,73% des suffrages. Et la patronne du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 35,24% contre 64,76%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au clan macroniste il y a deux ans Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Baisieux en 2022, lors des élections législatives, avec 19,93% au premier tour, contre 38,61% pour Charlotte Parmentier-Lecocq (LREM), Baisieux votant pour la 6ème circonscription du Nord. Sur la commune de Baisieux, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée au cours du second tour, achevant la défaite du parti lepéniste.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Baisieux La composition démographique et la situation socio-économique de Baisieux contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,19%. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (12,72%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 2 051 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,26%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,22%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,16% à Baisieux, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Abstention à Baisieux : les leçons des précédentes élections Comment votent ordinairement les citoyens de cette ville ? Début juin, au moment des élections européennes, parmi les 4 137 inscrits sur les listes électorales à Baisieux, 56,83% avaient pris part au scrutin. La participation était de 51,57% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,34% au premier tour. Au deuxième tour, 46,46% des électeurs ont exercé leur droit de vote. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.