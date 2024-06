Résultat des législatives à Bantzenheim : l'élection 2024 en direct

14:25 - Bantzenheim aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Devant le bureau de vote de Bantzenheim, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Avec ses 1 618 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 55 entreprises, Bantzenheim offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (87,3%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,29% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 53,9% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 4,42 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Bantzenheim manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en transition.