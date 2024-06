En direct

19:41 - Un résultat aux législatives entre 33% et 44% à Barjac pour le Nouveau Front populaire ? Une autre interrogation qui entoure ces législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'arrivée du Front populaire, un an après l'éclatement de la Nupes. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Barjac, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 44,9% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien voteront pour le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les intentions de vote ? Lors des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 13,63% à Barjac. Mais ce sont 33% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (7,08%), de Marie Toussaint (5,64%) et enfin de Léon Deffontaine (8,39%).

18:42 - Quels résultats pour le Rassemblement national à Barjac lors des législatives ? Que peut-on déduire de toutes ces données ? La progression du RN est déjà forte à Barjac entre le score de Jordan Bardella en 2019 (26,37%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (32,9%), de l'ordre de 6 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à près de 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un score du Rassemblement national dans la moyenne à Barjac le 9 juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste du RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Barjac, avec 32,9%, soit 251 voix. Le mouvement eurosceptique devançait alors Raphaël Glucksmann à 13,63% et Valérie Hayer à 12,06%.

14:32 - 24,7% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Barjac Le choix du président de la République est certainement la référence pour tenter de dégager une préférence politique locale. La ville de Barjac avait opté pour Marine Le Pen à 21,6% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé cette fois la représentante du RN avec respectivement 24,7% et 23,2% des votes. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 55,89% contre 44,11% pour Le Pen au deuxième round sur place.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Barjac Le nombre de bulletins glanés par Jordan Bardella ce soir va être le déterminant au niveau local pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Barjac il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 16,56% au premier tour, contre 44,90% pour Arnaud Bord (Nupes), Barjac votant pour la 4ème circonscription du Gard. Barjac choisira d'ailleurs Arnaud Bord au second tour, finalement à la première place localement avec 63,36%.

11:02 - Comment la composition démographique de Barjac façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Barjac, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. Avec 37,02% de population active et une densité de population de 36 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 20,53% pourrait agir sur les espérances des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Le taux de familles possédant au moins une voiture (62,63%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 764 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,91%) révèle des besoins de suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,59%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 19,07%, comme à Barjac, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Barjac : la participation en question Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Barjac (30430) ? Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 58,81% au premier tour. Au deuxième tour, 61,94% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Barjac ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 289 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 79,21% avaient participé à l'élection, contre une participation de 76,8% au deuxième tour, soit 990 personnes. La flambée des prix qui plombe le budget des familles, cumulée avec les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine, sont susceptibles de augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Barjac.