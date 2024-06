Résultat des législatives à Battenheim : l'élection 2024 en direct

Quel portrait faire de Battenheim, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 566 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Avec 77 entreprises, Battenheim est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (9,36%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 39,78% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 52,47% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 835,99 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En somme, à Battenheim, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.

09:32 - C'est l'heure de voter à Battenheim : l'abstention au cœur des préoccupations À Battenheim, quelle participation aux législatives ?

L'étude des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Il y a trois semaines, lors des précédentes élections européennes, 40,33% des inscrits sur les listes électorales de Battenheim (Haut-Rhin) avaient boudé les urnes. L'abstention était de 45,39% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et seulement 58,76% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Battenheim pour les législatives ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 204 personnes en âge de voter au sein de la commune, 20,51% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 19,02% au second tour.