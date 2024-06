En direct

19:51 - La nouvelle union de la gauche pourrait compter entre 23% et 26% à Baud à l'issue de ce premier tour La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, pourrait en séduire une partie. Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 14,82% à Baud. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 5,95% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,76% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,26% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul tournant autour des 26% sur place. A l'issue du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 23,21% des suffrages dans la localité. Un chiffre à compléter enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le RN a vigoureusement progressé à Baud Que déduire de l'ensemble de ces chiffres ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Baud entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 23% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Baud dans la moyenne française concernant Bardella le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière semble encore plus indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté les élections européennes 2024 à Baud. Le mouvement attirait 34,41% des voix, soit 896 voix, devant Valérie Hayer à 16,28% et Raphaël Glucksmann à 14,82%.

14:32 - Baud avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle Baud avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 26,35%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 30,5% des voix. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 17,45% et 4,67% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 42,61% contre 57,39%.

12:32 - Quel résultat pour la majorité ce soir à Baud ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera très commenté pour cette élection des députés, à l'échelle locale. Le RN n'a pas convaincu à Baud il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 15,73% au premier tour, contre 32,00% pour Nicole Le Peih (La République en Marche), Baud étant partie intégrante de la 3ème circonscription du Morbihan. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 45,38% contre 54,62% pour les vainqueurs. Nicole Le Peih remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Baud aux élections législatives A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Baud fourmille de diversité et d'activités. Avec une population de 6 228 habitants répartis dans 3 300 logements, cette agglomération présente une densité de 129 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 430 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 751 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 17,61% des résidents sont des enfants, et 9,85% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,1% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,79%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 25 634 euros/an, illustrant un certain niveau de prospérité. Pour conclure, à Baud, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Baud Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des précédentes élections. A l'occasion des précédentes élections européennes, 5 095 électeurs de Baud (Morbihan) s'étaient rendus aux urnes (soit 53,31%). Le taux de participation était de 55,31% en 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,71% au premier tour. Au second tour, 50,71% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Baud ? Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, 78,54% des électeurs dans la ville avaient participé au vote. La participation était de 78,99% au premier tour, soit 3 988 personnes.