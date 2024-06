En direct

19:50 - Un vote de gauche entre 20% et 25% à Bauvin pour ces législatives La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, avance dans le brouillard. Raphaël Glucksmann avait cumulé 8,96% à Bauvin pour ce tour unique des européennes. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 20% pour la gauche pour ce premier tour dans la localité, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (6,77%), de Marie Toussaint (3,38%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (3,1%). Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 25,3% des suffrages dans la localité. Un chiffre à affiner enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national a solidement gagné du terrain à Bauvin en 5 ans Difficile de trouver un sens à tous ces résultats. Mais quelques lignes directrices émergent… L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Bauvin entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera à près de 44% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin dernier, la victoire du RN à Bauvin Regarder un peu moins loin en arrière semble aussi pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail, 1066 votants de Bauvin ont en effet choisi l'extrême droite il y a quelques jours, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, a convaincu 50,79% des suffrages contre Valérie Hayer à 10,15% et Raphaël Glucksmann à 8,96%.

14:32 - 40,26% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Bauvin L'élection du chef de l'Etat est incontestablement la meilleure loupe pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait frappé particulièrement fort à Bauvin pendant la dernière présidentielle avec pas moins de 40,26% des électeurs au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 21,37% et 17,96% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 4,27% des suffrages. Au 2e tour, face à Macron, la cheffe du RN avait aussi une longueur d'avance avec 60,36%.

12:32 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Bauvin ? Le nombre de bulletins de la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour va être le déterminant pour ces élections 2024 localement. Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Bauvin lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription du Nord, c'est Victor Catteau qui arrivait en tête au premier tour avec 36,12%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 54,16%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,84%.

11:02 - Bauvin : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Bauvin, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 4 999 habitants répartis dans 2 241 logements, cette commune présente une densité de 1371 hab/km². Ses 203 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (83,04%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,26% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,44%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2180,01 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. En conclusion, Bauvin incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Bauvin L'une des clés de ce scrutin législatif sera incontestablement la participation à Bauvin. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,91% au premier tour et seulement 44,09% au second tour. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, 72,96% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 75,05% au second tour, soit 3 056 personnes. La perte de pouvoir d'achat est de nature à augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Bauvin.