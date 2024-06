Résultat des législatives à Bayon : l'élection 2024 en direct

En direct

14:53 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Bayon ? Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Bayon, cumulant 20,66% des votes sur place, contre 38,21% pour Thibault Bazin (Les Républicains). A l'issue du second round, c'est encore Thibault Bazin qui remportera le plus de voix, avec 70,20% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Analyse socio-économique de Bayon : perspectives électorales Dans la commune de Bayon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,62% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de politiques sur le travail. Avec 44,06% de population active et une densité de population de 263 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (27,03%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 523 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,33%) met en lumière des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,32%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bayon mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 34,79% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Bayon Le taux de participation sera à n'en pas douter un facteur déterminant de ces législatives 2024 à Bayon. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 49,2% au premier tour et seulement 45,06% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 78,4% des électeurs dans la localité avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 78,77% au second tour, ce qui représentait 835 personnes.