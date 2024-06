En direct

19:47 - Que vont décider les électeurs de gauche à Bénéjacq ? Une autre source de doute qui enveloppe ces législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Bénéjacq, le binôme Nupes avait en effet obtenu 23,5% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,3% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,78% pour Yannick Jadot, 2,46% pour Fabien Roussel et 2,3% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 16,07% à Bénéjacq. Mais ce sont 27% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (3,91%), de l'EELV Marie Toussaint (5,13%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,46%).

18:42 - Le RN a nettement avancé à Bénéjacq en 5 ans Difficile de trouver une ligne claire dans cette combinaison hétéroclite de résultats. Mais des tendances apparaissent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle locale entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. En faisant une projection sommaire, on peut donc imaginer que le RN sera tout proche des 30% voire plus à Bénéjacq ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score du RN dans la moyenne à Bénéjacq il y a trois semaines Une autre élection a eu lieu bien plus récemment encore dont le verdict est aussi à étudier avec attention. D'autant que ce choc est le préalable à l'élection qui nous préoccupe désormais. 33,15% des votes sont en effet tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Bénéjacq, face à Raphaël Glucksmann à 16,07% et Valérie Hayer à 13,39%. Le RN réunissait ainsi 297 habitants de Bénéjacq passés par les isoloirs.

14:32 - 25,08% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Bénéjacq Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Bénéjacq avec 24,76% contre 25,08% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec seulement 17,3% et 12,94% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 48,59% contre 51,41%.

12:32 - Quel verdict pour Ensemble ce dimanche soir à Bénéjacq ? Aux législatives en 2022 à Bénéjacq, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 24,14% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 28,99% pour Jean-Paul Mattei (La République en Marche) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche (52,26%). Jean-Paul Mattei remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Bénéjacq La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Bénéjacq contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec 30% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,58%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (86,49%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 801 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,04%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,87%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Bénéjacq mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 18,75% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux législatives à Bénéjacq À Bénéjacq, l'un des facteurs clés de ce scrutin législatif sera sans nul doute le niveau de participation. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 51,13% au premier tour et seulement 52,47% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 629 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 21,3% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 20,63% au premier tour.