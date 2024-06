En direct

19:47 - À Benquet, quels reports de voix à gauche aux européennes ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un chef, avance sans garantie. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Benquet, le binôme Nupes avait en effet cumulé 23,99% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment cumulé 18,94% à Benquet pour le tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total de 25% sur place.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 12 points à Benquet Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été grappillés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En faisant une projection simple, on peut imaginer que le RN sera à près de 20% à Benquet ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score du RN dans la moyenne à Benquet au début du mois Le résultat de ces législatives fera sans doute écho au verdict tombé le 9 juin dernier. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui a dominé les élections européennes il y a trois semaines à Benquet, avec 30,32% des électeurs (245 voix) devant la liste de Raphaël Glucksmann avec 18,94%, qui avait elle-même devancé la liste de Valérie Hayer avec 13,74%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Benquet lors de la dernière présidentielle Le choix du chef de l'Etat est certainement la principale clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 21,21% contre 27,97% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec seulement 16,34% et 9,84% des voix. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 39,36% contre 60,64%.

12:32 - Quel résultat pour Ensemble ce dimanche soir à Benquet ? Le Rassemblement national avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Benquet, comptant 13,64%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 40,66% des voix. Benquet optera d'ailleurs encore pour Geneviève Darrieussecq au second tour, finalement à la première place localement avec 62,66%.

11:02 - Benquet : démographie, élections et stratégies politiques Les données démographiques et socio-économiques de Benquet révèlent des tendances évidentes qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,36%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (81,51%) met en relief le poids des questions liées à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (13,08%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 814 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,11%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,18%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Benquet mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,14% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

09:32 - Benquet : la mobilisation des habitants aux élections législatives L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention à Benquet (40280). Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 43,9% au premier tour et seulement 45,62% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Benquet ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c’était plus qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 18,19% des votants de la ville. Le taux d'abstention était de 18,8% au second tour.