19:47 - Le Nouveau Front populaire va-t-il tirer parti des 24,7% de la Nupes à Berric ? La Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré sa performance lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le Front populaire aux législatives 2024 ? Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 16,78% à Berric. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 30% sur place. Pour le premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 24,7% des bulletins dans la commune. Une performance à comparer enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Une progression notable du Rassemblement national à Berric en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà gagné 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN finisse pas loin des 30% ou plus à Berric ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Berric dans la moyenne française concernant le RN le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus évident encore, au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le panorama établi lors des élections il y a quelques jours résonne encore dans les esprits. Si on se penche sur le détail, 282 électeurs de Berric ont en effet été séduits par la liste du RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella a cumulé 31,97% des votes face à Raphaël Glucksmann à 16,78% et Valérie Hayer à 15,76%.

14:32 - 29,36% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Berric L'élection présidentielle est sans doute la clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,86% contre 29,36% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 17,44% et 6,95% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 42,55% contre 57,45%.

12:32 - Que montrent les résultats des législatives 2022 pour Berric ? Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un enseignement précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN ratait complètement la première marche à Berric il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 17,92% au premier tour, contre 27,24% pour Paul Molac (Régionaliste), Berric faisant partie de la 4ème circonscription du Morbihan. A l'issue du second round, c'est encore Paul Molac qui va cumuler le plus de suffrages, avec 72,14% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Élections législatives à Berric : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Berric comme partout en France. Dotée de 937 logements pour 2 109 habitants, la densité de la commune est de 83 habitants/km². Ses 97 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 604 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 40% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 18,71% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 33,98% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,3%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 35 608 euros/an. À Berric, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Berric : quel était le taux de participation aux précédentes législatives ? L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indéniablement l'abstention à Berric (56230). Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 53,05% au premier tour et seulement 49,08% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Berric ? Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 81,86% au sein de la ville, contre un taux de participation de 82,82% au premier tour, soit 1 297 personnes. L'inflation dans le pays est notamment capable de pousser les citoyens de Berric à ne pas rester chez eux.