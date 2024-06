Résultat des législatives à Bertrichamps : l'élection 2024 en direct

11:02 - Comprendre l'électorat de Bertrichamps : un regard sur la démographie locale

Dans la ville de Bertrichamps, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections législatives. Dans le village, 29% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 9,85% ont 75 ans et plus. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (85,45%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 387 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,41%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,01%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bertrichamps mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,19% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.