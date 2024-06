En direct

19:49 - À Beuvry-la-Forêt, que vont choisir les supporters de l'ancienne Nupes ? L'autre question qui enveloppe ces élections législatives 2024 sera celle du vote de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Lors des européennes, la liste Glucksmann a glané 9,64% à Beuvry-la-Forêt. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 20% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Beuvry-la-Forêt, le binôme Nupes avait par ailleurs glané également 20,45% des votes dans la localité. Une poussée à compléter enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 16 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Beuvry-la-Forêt Que déduire de cet ensemble de chiffres ? La progression du RN, qui se monte déjà à 16 points à Beuvry-la-Forêt entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera tout proche des 30% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du Rassemblement national à Beuvry-la-Forêt au début du mois Le score de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a fini première des européennes à Beuvry-la-Forêt. L'extrême droite enregistrait 41,48% des votes, soit 555 voix, contre Valérie Hayer à 15,55% et Raphaël Glucksmann à 9,64%.

14:32 - Quel était le résultat de la dernière présidentielle à Beuvry-la-Forêt ? L'élection du président de la République est certainement la meilleure loupe pour évaluer une tendance politique locale. La ville de Beuvry-la-Forêt avait donné un gros avantage à Marine Le Pen au moment de la présidentielle 2022. La cheffe du RN prenait les devants avec 31,35% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 28,93% et 15,5% des voix. Fabien Roussel prenait la quatrième place avec seulement 5,01% des suffrages. Avec 47,19%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,81%.

12:32 - Quel résultat à Beuvry-la-Forêt pour Ensemble ce dimanche soir ? Il y a deux ans, lors des législatives à Beuvry-la-Forêt, le RN terminait à la deuxième place, 26,52% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 27,69% pour Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble !) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 56,63%. Charlotte Parmentier-Lecocq remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Beuvry-la-Forêt : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Beuvry-la-Forêt, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 182 logements pour 2 834 habitants, la densité de la ville est de 219 hab/km². L'existence de 170 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la commune, 18,21% des résidents sont des enfants, et 25,24% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 31,49% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 33 380 €/an, la commune vise plus de prospérité. En conclusion, à Beuvry-la-Forêt, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Abstention à Beuvry-la-Forêt : quelles perspectives pour les élections législatives ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Lors des élections européennes du mois de juin 2024, sur les 2 329 personnes en âge de voter à Beuvry-la-Forêt, 41,31% étaient restées chez elles. L'abstention était de 45,7% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,28% au premier tour. Au deuxième tour, 54,26% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,85% des électeurs de la ville, contre une abstention de 23,0% au premier tour.