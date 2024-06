En direct

19:49 - Sur quel candidat vont converger les 19,72% de la Nupes à Bignan ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votants lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui s'avance en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Bignan, le binôme Nupes avait en effet cumulé 19,72% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 10,31% à Bignan. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 4,97% de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,6% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,66% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme tournant encore autour des 19%.

18:42 - À Bignan, des candidats RN favoris ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN se montre déjà solide à Bignan entre le score de Jordan Bardella en 2019 (35,15%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (39,96%), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au RN une progression d'environ quinze points comparé aux élections de 2022 en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à près de 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une percée du RN aussi à Bignan le 9 juin ? Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. Dans le détail, 434 électeurs de Bignan ont en effet choisi l'extrême droite il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella enregistrait ainsi 39,96% des voix contre Valérie Hayer à 16,67% et Raphaël Glucksmann à 10,31%.

14:32 - 33,12% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Bignan Le choix du président de la République est incontestablement la référence pour jauger une tendance politique locale. L'élection suprême avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La patronne du parti frontiste prenait la tête avec 33,12% au premier round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 30,84% et 13,17% des voix. Valérie Pécresse devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 4,86% des suffrages pour sa part. Avec 48,23%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,77%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce soir Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera déterminant pour ces législatives, localement. Aux législatives en 2022 à Bignan, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 21,84% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 28,29% pour Nicole Le Peih (La République en Marche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche (57,85%). Nicole Le Peih remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Bignan : démographie et socio-économie impactent les législatives Comment la population de Bignan peut-elle influencer les résultats des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,18% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux directives sur le travail. Avec une densité de population de 60 habitants/km² et 44,42% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 611 € par an souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1 109 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,36%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,14%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Bignan mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,36% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Bignan : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes législatives ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Bignan (56500) ? Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,2% au premier tour. Au second tour, 46,45% des votants ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 2 210 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 79,55% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 79,65% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 761 personnes. Les études rapportent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle changer pour les législatives ?