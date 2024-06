La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé en vol, que choisiront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien seront convaincus par le Front populaire ? Raphaël Glucksmann avait glané 18,95% à Biviers pour ces élections continentales. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 30% sur place. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Biviers, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 18,31% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Biviers avant les législatives ?

Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces données. Mais des indices émergent… La progression du RN semble déjà forte à Biviers entre le score de Jordan Bardella en 2019 (9,71%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (14,4%), de l'ordre de 5 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote donnant plutôt au RN une progression d'environ 15 points par rapport à la dernière élection des députés en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 14% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.