Chez les habitants de Bizanos, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec seulement 14,49%, la cheffe de file du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 34,17% et 17,65% des voix. Le second round ne sera pas plus favorable à la cheffe du RN, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 70,37% contre 29,63% pour Le Pen.

11:02 - Dynamique électorale à Bizanos : une analyse socio-démographique

En pleine campagne électorale législative, Bizanos se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 4 548 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 415 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la localité, 28% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 13,14% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Avec 238 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 7,87%, Bizanos est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,57%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2859,2 euros par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Ainsi, Bizanos incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.