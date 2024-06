Résultat des législatives à Blaesheim : l'élection 2024 en direct

14:25 - Tendances démographiques et électorales à Blaesheim : ce qu'il faut retenir

Dans la ville de Blaesheim, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? Dans le bourg, 14,89% des résidents sont des enfants, et 8,6% de 75 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (88,91%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 628 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,38%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (3,95%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Blaesheim mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 15,52% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.