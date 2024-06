Résultat des législatives à Blâmont : l'élection 2024 en direct

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Blâmont

Dans la ville de Blâmont, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 147 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 25,12%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (43,39%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 265 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (6,86%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,63%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Blâmont mettent en relief une diversité de qualifications, avec 48,69% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.