Résultat des législatives à Boeil-Bezing : l'élection 2024 en direct

14:25 - Boeil-Bezing : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues de Boeil-Bezing, les élections sont en cours. Avec ses 1 336 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. Ses 76 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (12,76%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 27,59% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 47,29% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 481,13 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. Boeil-Bezing manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

09:32 - Boeil-Bezing : la mobilisation des citoyens aux législatives L'un des facteurs importants de ces élections législatives sera sans aucun doute le taux de participation à Boeil-Bezing. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 54,86% au premier tour et seulement 52,89% au second tour. Pour comparer, au niveau du pays, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 81,29% des électeurs dans la ville s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 85,3% au premier tour, ce qui représentait 859 personnes.