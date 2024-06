En direct

19:47 - Le Nouveau Front populaire, une Nupes bis à gauche lors de ces législatives 2024 ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Boisseron, le binôme Nupes avait en effet enregistré 21,14% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste PS-Place publique portée par Glucksmann a plus récemment cumulé 14,34% à Boisseron début juin. Mais ce sont 24% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (5,57%), de l'EELV Marie Toussaint (4,86%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,78%).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 10 points à Boisseron Difficile d'y voir clair dans toutes ces données. Mais quelques lignes directrices se dégagent… Alors qu'au niveau du pays, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale semble plus puissante encore. Le parti a en effet déjà gagné 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN finisse à environ 30% ou plus à Boisseron ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 37,09% pour la liste de Jordan Bardella à Boisseron le 9 juin dernier Le résultat de ce 30 juin au soir fera certainement écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 313 électeurs de Boisseron ont en effet choisi la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella a cumulé 37,09% des voix face à Raphaël Glucksmann à 14,34% et Valérie Hayer à 13,86%.

14:32 - 26,7% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Boisseron C'est probablement l'élection suprême qui en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Boisseron avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 25,73%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, porté par 26,7% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 18,99% et 8,77% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 48,01% contre 51,99%.

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Le résultat de la formation menée par Jordan Bardella ce soir sera un point d'observation clé pour ces élections des députés 2024 au niveau local. Il y a deux ans, lors des législatives à Boisseron, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 25,32% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 27,72% pour Laurence Cristol (LREM) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 54,97%. Laurence Cristol s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Boisseron Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Boisseron mettent en évidence des tendances claires qui pourraient influencer le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 9,33% et une densité de population de 255 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (85,84%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 797 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,40%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,35%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Boisseron mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,24% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Retour sur la participation lors des élections législatives à Boisseron Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Boisseron (34160) ? Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,48% au premier tour. Au deuxième tour, 52,1% des votants ne se sont pas déplacés. Pour le deuxième tour de la présidentielle, 20,31% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 18,06% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat pourrait pousser les citoyens de Boisseron à s'intéresser plus fortement au scrutin.