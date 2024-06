Résultat des législatives à Boissy-Saint-Léger : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Front populaire, une deuxième Nupes gauche lors de ces élections législatives 2024 ? L'autre source de doute qui accompagne ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Front populaire, un an après l'éclatement de la Nupes. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Boissy-Saint-Léger, le binôme Nupes avait en effet enregistré 35,84% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (37,88% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,26% pour Yannick Jadot, 2,69% pour Fabien Roussel et 1,5% pour Anne Hidalgo). La liste portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment glané 12,58% à Boissy-Saint-Léger début juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total de 46% sur place.

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Boissy-Saint-Léger avant les législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Si on extrapole la progression du RN vue des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du Rassemblement national a toutes les chances de s'élever à près de 20% à Boissy-Saint-Léger. Un verdict qui semble coller avec les électeurs également grattés par le parti dans la ville sur la même période (17,09% pour Jordan Bardella en 2019 et 22,66% le 9 juin dernier), correspondant en effet à 5 points de parts de voix.

15:31 - Bardella n'a pas fait recette à Boissy-Saint-Léger lors des élections de juin Le score de celui ou celle qui a gagné les dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. À Boissy-Saint-Léger, les récentes élections européennes se sont achevées sur la première place de la liste de Manon Aubry en effet avec 27,67% des suffrages exprimés. Elle s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 22,66% et Raphaël Glucksmann avec 12,58%.

14:32 - Boissy-Saint-Léger avait voté Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle L'élection du président de la République est sans doute la meilleure loupe pour évaluer une tendance politique locale. Lors de la présidentielle, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 37,88% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 24,5%. Marine Le Pen n'arrivait quant à elle à glaner que 15,65%. Le second round ne sourira pas plus à la patronne du RN, Emmanuel Macron finissant à 68,31% contre 31,69% pour Le Pen.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Boissy-Saint-Léger Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera scruté à la loupe localement pour ces élections des députés 2024. Lors des élections législatives 2022, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Boissy-Saint-Léger, grappillant 13,02% des votes sur place, contre 35,84% pour Louis Boyard (LFI-PS-PC-EELV). Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN restant fantomatique et laissant la place à Louis Boyard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) pour la première position localement.

11:02 - Élections à Boissy-Saint-Léger : l'impact des caractéristiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques de Boissy-Saint-Léger mettent en évidence des tendances claires susceptibles de peser sur les résultats des élections législatives. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans l'agglomération, 20,72% des résidents sont des enfants, et 4,71% de 75 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2351,54 € par mois montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 3 633 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 27,28% et d'une population étrangère de 20,18% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,92% à Boissy-Saint-Léger, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

09:32 - Participation aux dernières législatives à Boissy-Saint-Léger : un aperçu détaillé Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des dernières élections ? Début juin, lors des européennes, le taux de participation atteignait 44,25% des inscrits sur les listes électorales de Boissy-Saint-Léger, contre une participation de 42,41% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 40,64% au premier tour. Au deuxième tour, 41,13% des votants ont exercé leur droit de vote. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 8 869 personnes en âge de voter au sein de la ville, 71,59% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 64,87% au second tour, c'est-à-dire 5 757 personnes.