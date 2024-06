En direct

19:46 - Un vote de gauche évalué entre 29% et 31% à Bonnes pour ces législatives Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann avait cumulé 14,18% à Bonnes début juin. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle d'Europe Ecologie et enfin celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 29% sur place. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Bonnes, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 31,92% des votes dans la commune. Une poussée à affiner enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 10 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Bonnes Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Bonnes entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 32% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella à son niveau national à Bonnes début juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Le score de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Bonnes, à 31,9%, soit 252 voix dans la ville. Le RN devançait alors Raphaël Glucksmann à 14,18% et Valérie Hayer à 13,29%.

14:32 - Quels ont été les résultats de la présidentielle à Bonnes en 2022 ? L'élection du chef de l'Etat est incontestablement la clé pour juger une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Bonnes lors du premier tour de la présidentielle avec 26,96%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 26,07%. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle finissaient au pied de ce podium avec respectivement 19,57% et 5,34% des voix. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 45,58% contre 54,42%.

12:32 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives 2022 à Bonnes ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un précédent précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Bonnes en 2022, lors des élections législatives, avec 24,01% au premier tour, contre 31,92% pour Lisa Belluco (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Bonnes faisant partie de la 1ère circonscription de la Vienne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale (53,47% contre 46,53% pour le RN). Lisa Belluco remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les données démographiques de Bonnes révèlent les tendances électorales Quelle influence la population de Bonnes exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 30% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 5,22%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (82,51%) met en exergue le poids des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (21,21%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 734 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,59%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,87%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Bonnes mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,86% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Bonnes Au fil des scrutins électoraux précédents, les 1 727 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 1 463 personnes en âge de voter à Bonnes, 56,6% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 56,41% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,97% au premier tour et seulement 46,98% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Bonnes ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle représentait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour.