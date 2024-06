En direct

19:49 - Qui vont désigner les supporters de gauche à Bordes ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, avance dans le brouillard. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Bordes, le binôme Nupes avait en effet enregistré 27,12% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité dans les sondages lors de ces élections législatives ? La liste menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 14,86% à Bordes pour les élections continentales. Reste que dans la cité, il faudra aussi avoir un œil sur les 5,57% de Manon Aubry (LFI), les 4,56% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,63% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme de 26% cette fois.

18:42 - Le RN a lourdement gagné du terrain à Bordes en 5 ans Que conclure de cette combinaison de chiffres ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 13 points à Bordes entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 28% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 32,85% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Bordes début juin Regarder quelques jours en arrière apparaît aussi comme logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. Le 9 juin en effet, à Bordes, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, l'a emporté, récoltant 32,85% des voix contre Raphaël Glucksmann à 14,86% et Valérie Hayer à 11,66%. Dans le détail, 389 électeurs se sont tournés vers elle dans la cité.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Bordes lors de la présidentielle 2022 Le choix du chef de l'Etat est sans doute la clé pour estimer une tendance politique locale. Bordes avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 23,49%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 24,35% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 20,82% et 11,66% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 46,29% contre 53,71%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc présidentiel la dernière fois A l'échelle locale, le résultat du RN aux législatives2024 sera très analysé. En 2022, aux législatives, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Bordes, récoltant 20,06% des voix sur place, contre 27,68% pour Jean-Paul Mattei (Ensemble !). Sur la commune de Bordes, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera victorieuse au cours du second tour, confirmant l'échec du RN.

11:02 - Bordes : démographie, élections et stratégies politiques La composition démographique et socio-économique de Bordes façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,47% peut agir sur les espérances des habitants en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 385 habitants par km² et 47,84% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (86,05%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 085 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,04%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,57%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Bordes mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,36% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - C'est l'heure de voter à Bordes : l'abstention au cœur des préoccupations À Bordes, quelle participation aux précédentes législatives ? Au fil des derniers scrutins électoraux, les 2 938 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Début juin, lors des élections européennes, parmi les 2 232 personnes en âge de voter à Bordes, 54,53% avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 54,28% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 49,34% au premier tour. Au second tour, 47,84% des votants ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 81,93% au niveau de la ville. La participation était de 79,14% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 730 personnes.