Résultat des législatives à Bouc-Bel-Air : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Que vont décider les supporters de gauche à Bouc-Bel-Air ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votants lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui a émergé cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 13,57% à Bouc-Bel-Air. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 25% sur place. Pour le premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 20,1% des voix dans la commune.

18:42 - 10 points grappillés en 5 ans par le RN à Bouc-Bel-Air Difficile de trouver un sens à cette avalanche de chiffres. Mais des indices apparaissent… Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN ont grimpé à plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 10 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN arrive à environ 30% voire plus à Bouc-Bel-Air ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Bouc-Bel-Air le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus pertinent encore, au moment d'analyser le scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a remporté les élections européennes 2024 à Bouc-Bel-Air. Le bulletin séduisait 33,18% des voix, soit 2357 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 17,85% et Raphaël Glucksmann à 13,57%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Bouc-Bel-Air au premier tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Bouc-Bel-Air avec 23,63% contre 30,96% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 14,73% et 11,59% des voix. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 42,25% contre 57,75%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le clan macroniste il y a deux ans Le nombre de bulletins du RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour ces élections de l'Assemblée nationale. Aux législatives en 2022 à Bouc-Bel-Air, le RN finissait à la deuxième place, 21,55% des votants étant convaincus par son binôme, contre 31,25% pour Véronique Bourcet-Giner (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il s'arrogeait pourtant 56,26% des voix, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (43,74%). C'est ainsi José Gonzalez chez les frontistes qui l'emportait.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Bouc-Bel-Air La structure démographique et socio-économique de Bouc-Bel-Air détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des législatives. Avec un pourcentage de 31% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,22%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments clés. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (70,05%) met en relief l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage important de cadres, atteignant 31,61%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,77%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,19%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (45,06%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Bouc-Bel-Air, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et de coopération internationale.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Bouc-Bel-Air : scrutin en cours Ce dimanche, lors des législatives à Bouc-Bel-Air (13320), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,75% au premier tour. Au second tour, 51,88% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Bouc-Bel-Air ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 20,1% des électeurs inscrits dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 20,4% au premier tour.