En direct

19:51 - À Bouffémont, quels sont les scénarios de reports du score de gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui se présente pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Raphaël Glucksmann avait atteint 14,68% à Bouffémont début juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 20,81% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,12% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,06% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total tournant autour des 41% sur place. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Bouffémont, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 36,23% des votes dans la commune. Un score à comparer enfin avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - L'évolution foudroyante du Rassemblement national à Bouffémont Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Bouffémont entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera tout proche des 20% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella à son niveau national à Bouffémont le 9 juin dernier Le résultat qui est tombé lors des dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. Si on se penche sur le détail, 600 habitants de Bouffémont passés par les bureaux de vote se sont en effet tournés vers le Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, attirait 27,45% des voix devant Manon Aubry à 20,81% et Raphaël Glucksmann à 14,68%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon devançait Macron et Le Pen à Bouffémont au premier tour de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection de celui qui va présider la France. Chez les habitants de Bouffémont, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec 16,27%, la candidate de l'extrême droite était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 32,44% et 26,58% des suffrages. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour avec 31,52% contre 68,48%.

12:32 - Que peuvent enseigner les scores des législatives 2022 pour Bouffémont ? Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un précédent clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Lors des élections législatives il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Bouffémont, grattant 14,83% des votes sur place, contre 36,23% pour Romain Eskenazi (LFI-PS-PC-EELV). Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Élections législatives à Bouffémont : un éclairage démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Bouffémont comme partout en France. Avec ses 6 584 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 342 entreprises, Bouffémont offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (84,52%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Bouffémont incarne une communauté diversifiée, avec ses 496 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 33 540 euros par an, la ville désire plus de prospérité. À Bouffémont, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - Bouffémont : retour sur l'abstention aux dernières législatives L'un des facteurs décisifs du scrutin législatif 2024 sera indéniablement le niveau de participation à Bouffémont (95570). Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,6% au premier tour et seulement 46,18% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 4 089 personnes en âge de voter dans la ville, 70,29% avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 75,5% au premier tour, c'est-à-dire 3 087 personnes.