19:38 - Les bulletins de la coalition de gauche convoités L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en glaner le Front populaire ? Raphaël Glucksmann avait atteint 10,03% à Boulleret pour ces élections continentales. Mais on peut en revanche remonter ce résultat à 16% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (2,35%), de l'EELV Marie Toussaint (3,92%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,88%). A l'issue du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 18,43% des suffrages dans la localité.

18:42 - L'époustouflante progression du RN à Boulleret en 5 ans Que déduire de tous ces scores ? Alors qu'à l'échelle nationale, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà engrangé 16 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN arrive tout proche des 40% ou plus à Boulleret ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Boulleret le 9 juin dernier ? Ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est majeur. Regarder juste derrière apparaît donc aussi comme logique au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 275 votants de Boulleret ont en effet été séduits par la liste du RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella cumulait 43,1% des suffrages devant Valérie Hayer à 14,73% et Raphaël Glucksmann à 10,03%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Boulleret lors de la dernière présidentielle La communauté électorale de Boulleret avait clairement montré sa préférence pour Marine Le Pen au moment de la présidentielle 2022. La cheffe de l'ancien FN prenait les devants avec 32,49% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 28,1% et 11,64% des voix. Boulleret n'offrait qu'une quatrième place à Valérie Pécresse, avec 5,6% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'imposait finalement au second round dans la ville avec 50,41%, devant Emmanuel Macron à 49,59%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce soir Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera un enseignement majeur pour cette élection législative au niveau local, comme au niveau national. Aux législatives en 2022 à Boulleret, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 28,81% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 35,34% pour François Cormier Bouligeon (LREM) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (58,50%). François Cormier Bouligeon remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Boulleret Quel portrait faire de Boulleret, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 377 habitants répartis dans 831 logements, ce village présente une densité de 42 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 63 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 849 foyers fiscaux. Dans le village, 13,53% des résidents sont des enfants, et 37,09% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 48,98% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 57,14% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 928,71 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Ainsi, Boulleret incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Législatives précédentes à Boulleret : le niveau de participation Le taux d'abstention constituera indiscutablement un facteur décisif de ces élections législatives 2024 à Boulleret. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,05% au premier tour. Au second tour, 52,31% des votants ne se sont pas déplacés. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, presque un record pour des législatives. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 21,04% au sein de la localité, à comparer avec une abstention de 19,76% au premier tour.