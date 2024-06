Résultat des législatives à Bourghelles : l'élection 2024 en direct

11:02 - Dynamique électorale à Bourghelles : une analyse socio-démographique

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Bourghelles révèlent des tendances nettes qui pourraient affecter le résultat des législatives. Le pourcentage de chômeurs à 7,26% peut agir sur les espoirs des habitants en matière de politiques sur le travail. Avec une densité de population de 257 habitants par km² et 47,54% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux élevé de cadres, représentant 26,4%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (13,35%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,44%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 8,89% à Bourghelles, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.