19:48 - Un bloc de gauche entre 24% et 26% à Brens pour ces législatives Une autre interrogation de ces législatives 2024 est celle du vote de gauche après la création du Front populaire. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 14,3% à Brens début juin. Un chiffre qui devrait croître ce soir, puisque l'alliance remise en place peut virtuellement se situer à 26% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le jour du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 24,25% des voix dans la commune.

18:42 - Le Rassemblement national a solidement progressé à Brens Difficile de trouver un sens à cette avalanche de scores. Mais des éléments se distinguent… La progression du RN, qui se monte déjà à 10 points à Brens entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à environ 30% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 36,28% à Brens le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière peut sembler d'autant plus évident au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, terminait en tête des élections européennes à Brens. Ladite liste a attiré 36,28% des voix, soit 378 voix, face à Raphaël Glucksmann à 14,3% et Valérie Hayer à 12,67%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Brens lors de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait fini première avec 26,92% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Brens. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,01% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,02%. Jean Lassalle prenait la quatrième place avec 6,76% des voix pour sa part. Avec 48,7%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,3%.

12:32 - Quel verdict pour Ensemble ce dimanche à Brens ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera très commenté à l'échelle locale pour ces élections des députés 2024. Aux législatives en 2022 à Brens, le RN terminait à la deuxième place, 24,25% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 35,50% pour Marie-Christine Verdier-Jouclas (Ensemble !) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 41,53%. Marie-Christine Verdier-Jouclas s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Brens : tour d'horizon démographique Les facteurs démographiques et socio-économiques de Brens révèlent des tendances évidentes susceptibles d'influer sur les résultats des législatives. Le pourcentage de chômeurs à 6,91% peut agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 99 habitants/km² et 46,4% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de familles possédant au moins une automobile (81,12%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 997 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,98%) révèle des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,51%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Brens mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,65% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - C'est l'heure de voter à Brens : les législatives débutent Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Brens, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 815 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 18,73% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 19,97% au deuxième tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,92% au premier tour et seulement 42,36% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Brens ? La volonté des habitants d'empêcher la montée du RN est par exemple capable d'impacter la participation à Brens.