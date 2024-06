En direct

19:39 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Bressey-sur-Tille à la loupe Une autre source de doute de ces élections législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 11,14% à Bressey-sur-Tille le 9 juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 7,73% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,77% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,27% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total tournant autour des 24% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Bressey-sur-Tille, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 20,93% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,11% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,74% pour Yannick Jadot, 1,9% pour Fabien Roussel et 1,58% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 15 points à Bressey-sur-Tille Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors que sur la France entière, les scores du RN ont atteint plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 15 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la piqure de rappel du RN à Bressey-sur-Tille Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus indispensable encore, au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les esprits. Le score de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Bressey-sur-Tille, à 40,91%, soit 180 voix dans la ville. Le RN devançait alors Valérie Hayer à 11,59% et Raphaël Glucksmann à 11,14%.

14:32 - Bressey-sur-Tille avait voté Macron lors de l'élection présidentielle Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 30,65% contre 30,65% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 16,11% et 5,69% des suffrages. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 43,86% contre 56,14%.

12:32 - Quel score pour la majorité aux élections législatives à Bressey-sur-Tille ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Aux législatives en 2022 à Bressey-sur-Tille, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 26,74% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 29,36% pour Fadila Khattabi (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 54,69%. Fadila Khattabi remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Bressey-sur-Tille : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Bressey-sur-Tille, les élections sont en cours. Avec ses 1 122 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 38 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 345 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 25,49% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 16,23% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, dont 33,85% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 34,78% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 426,14 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Bressey-sur-Tille, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Participation à Bressey-sur-Tille : quelles perspectives pour les élections législatives ? À Bressey-sur-Tille, l'une des clés de ces élections législatives 2024 sera à n'en pas douter la participation. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,57% au premier tour et seulement 55,46% au second tour. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 21,28% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 16,17% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des foyers français est susceptible de renforcer l'engagement civique des habitants de Bressey-sur-Tille.