En direct

19:43 - Un bloc de gauche entre 20% et 25% à Bretagne-de-Marsan pour ces législatives La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, devrait en attirer une part. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Bretagne-de-Marsan, le binôme Nupes avait en effet réuni 20,39% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 16,86% à Bretagne-de-Marsan. Reste que dans la commune, il faudra aussi prendre en compte les 3,43% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,71% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,57% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un total de 25% cette fois.

18:42 - 13 points gagnés en 5 ans par le RN à Bretagne-de-Marsan Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui se chiffre déjà à 13 points à Bretagne-de-Marsan entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 30% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bretagne-de-Marsan dans la moyenne française concernant Bardella début juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite emmenée par Jordan Bardella qui s'est arrogée les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Bretagne-de-Marsan, avec 32,14% des électeurs, soit 225 voix dans la ville, devant la liste de Valérie Hayer avec 17%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 16,86%.

14:32 - À Bretagne-de-Marsan, le résultat de la présidentielle encore bien ancré La présidentielle est sans doute la principale clé pour évaluer une préférence politique locale. Bretagne-de-Marsan avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 24,65%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, bénéficiant de 30,63% des voix. Bretagne-de-Marsan n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec respectivement 14,3% et 6,94% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 41,73% contre 58,27%.

12:32 - Le parti présidentielle en pôle position au premier tour des dernières législatives à Bretagne-de-Marsan Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un élément précieux au moment des élections qui se jouent. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Bretagne-de-Marsan, grattant 19,09% des votes sur place, contre 41,26% pour Geneviève Darrieussecq (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés LREM (65,15% contre 34,85% pour le RN). Geneviève Darrieussecq remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Bretagne-de-Marsan Comment les habitants de Bretagne-de-Marsan peuvent-ils impacter les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,67%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (78,23%) met en avant l'importance des enjeux liés au logement et à l'aménagement du territoire. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (91,3%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 639 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,58%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,45%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Bretagne-de-Marsan mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,13% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Bretagne-de-Marsan pour les législatives Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 1 679 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Pendant les européennes de début juin, le taux d'abstention s'élevait à 38,27% des inscrits sur les listes électorales de Bretagne-de-Marsan (Landes), à comparer avec un taux d'abstention de 41,96% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,48% au premier tour. Au deuxième tour, 48,52% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 16,48% dans la localité, contre un taux d'abstention de 16,84% au deuxième tour.