En direct

19:47 - Les bulletins de l'ancienne Nupes observés La Nupes, qui a déjà explosé malgré sa performance lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat aller directement vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Briatexte, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,58% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Lors des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 13,33% à Briatexte. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce dimanche soir, puisque l'alliance relookée peut virtuellement se situer à 29% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 9 points à Briatexte Que peut-on retenir de cet ensemble de statistiques ? Alors que sur la France entière, les résultats du RN ont grimpé à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale apparaît encore plus forte. Le parti a en effet déjà engrangé 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN termine à environ 30% à Briatexte ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 36,96% pour le Rassemblement national à Briatexte début juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler aussi évident au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. 36,96% des voix se sont en effet tournées vers le RN de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Briatexte, contre Raphaël Glucksmann à 13,33% et Manon Aubry à 10,18%. Le RN a fini premier avec pas moins de 316 votants de Briatexte.

14:32 - Briatexte avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Il faut noter que le RN avait affiché au premier tour un meilleur score aux législatives 2022 à Briatexte que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. La candidate avait engrangé 25,1% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités chacun de 22,85% et 22,52%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 46,37% contre 53,63%).

12:32 - Quel résultat à Briatexte pour la majorité ce dimanche soir ? Il y a deux ans, lors des législatives à Briatexte, le RN finissait à la deuxième place, 26,7% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 28,80% pour Marie-Christine Verdier-Jouclas (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant cette fois la victoire au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 35,39%. C'est ainsi Karen Erodi (LFI-PS-PC-EELV) qui prenait l'avantage.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Briatexte Dans la commune de Briatexte, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent les résultats des législatives. Avec un taux de chômage de 15,18% et une densité de population de 134 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 483 euros par an souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 844 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,52%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,1%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Briatexte mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,06% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Briatexte ? À Briatexte, le niveau d'abstention constituera un critère décisif de ces élections législatives. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 45,27% au premier tour. Au second tour, 44,29% des électeurs ne se sont pas déplacés. Pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 529 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 21,83% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 19,16% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des ménages serait notamment en mesure d'inciter les habitants de Briatexte à ne pas rester chez eux.