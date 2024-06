En direct

19:48 - À Burlats, qui va bénéficier des voix de la Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui s'avance en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Au cours du premier tour des législatives il y a deux ans, à Burlats, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 19,91% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 11,33% à Burlats. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 4,59% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,27% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,35% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total de 20% cette fois.

18:42 - 12 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Burlats Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il n'est pas impossible que le RN finisse à près de 40% à Burlats ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la victoire du Rassemblement national à Burlats Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme d'autant plus pertinent au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Dans le détail, 428 électeurs de Burlats ont en effet préféré le RN il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a enregistré 43,67% des votes face à Valérie Hayer à 11,53% et Raphaël Glucksmann à 11,33%.

14:32 - 30,71% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Burlats La présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans à Burlats. La numéro 1 du Rassemblement national rassemblait 30,71% au 1er tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 21,09% et 18,07% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 9,4% des suffrages. La candidate du RN s'imposait finalement au 2e round dans la ville avec 57,27%, devant Emmanuel Macron à 42,73%.

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Burlats Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national va être le déterminant localement pour ces élections de l'Assemblée nationale. Les élections législatives avaient donné lieu à un très bon résultat pour le Rassemblement national à Burlats. On retrouvait en effet Frédéric Cabrolier en tête au premier tour, avec 29,18% dans la ville, partie intégrante de la 1ère circonscription du Tarn. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 62,37%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,63%.

11:02 - Les enjeux locaux de Burlats : tour d'horizon démographique Dans la ville de Burlats, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 65 hab par km² et un taux de chômage de 12,14%, les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 788 € par an souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 897 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,25%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,64%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Burlats mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,06% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Burlats : étude du taux d'abstention aux précédentes élections législatives L'observation des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Au moment des dernières élections européennes, parmi les 1 735 personnes en âge de voter à Burlats, 41,1% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 43,46% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,61% au premier tour et seulement 48,16% au deuxième tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,5% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 18,07% au premier tour.