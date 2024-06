En direct

19:47 - Quel résultat pour le Nouveau Front populaire à l'issue de ces législatives ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, reste une inconnue. La liste PS-Place publique de Glucksmann avait atteint 19,01% à Buros début juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de l'insoumise Manon Aubry (3,68%), l'EELV Marie Toussaint (6,51%) et enfin ceux du PCF Léon Deffontaine (1,68%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 29% sur place. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Buros, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 25,4% des votes dans la localité. Un score à compléter enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Progression fulgurante de l'extrême droite à Buros Difficile de résumer clairement cet ensemble hétéroclite de résultats. Mais des tendances émergent… Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du RN se sont élevés à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble plus forte encore. Le parti a en effet déjà avancé de 9 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national à 23,32% à Buros le 9 juin dernier Le nom de celui ou celle qui a gagné les dernières élections il y a quelques jours va résonner encore plus fort dans les têtes ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Buros, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, récoltant 23,32% des suffrages face à Valérie Hayer à 20,06% et Raphaël Glucksmann à 19,01%. Dans le détail, 222 habitants l'ont désignée dans la cité.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Buros ? L'élection à la présidence de la République est sans doute la principale clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. Elément saillant : le Rassemblement national avait fait au premier tour une meilleure marque aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. La patronne de la formation avait accumulé 12,77% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 34%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 17,38% et Marine Le Pen avec 12,77%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 28,49% contre 71,51%).

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc présidentiel la dernière fois Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Buros, comptant 13,09%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 38,49% des voix. Au second tour, c'est encore Jean-Paul Mattei qui cumulera le plus de voix, avec 57,07% sur la seule circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Buros : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Buros, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 32,95% de cadres supérieurs pour 1 964 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 142 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 032 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (91,01%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 32,59% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 44,69% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 243,57 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour conclure, à Buros, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Participation aux dernières élections législatives à Buros : un regard approfondi À Buros, l'abstention constituera immanquablement l'une des clés du scrutin législatif. L'inflation dans le pays qui alourdit le budget des Français serait notamment capable d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs de Buros. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 638 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 20,7% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 18,93% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 44,11% au premier tour et seulement 48,41% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Buros ? Quel député se substituera à Jean-Paul Mattei dans la 2ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques ?