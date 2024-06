Résultat des législatives à Bussang : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Bussang, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, l'a emporté, avec 40,31% des votes face à Valérie Hayer à 11,8% et Raphaël Glucksmann à 11,36%.

14:32 - Bussang avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022

L'élection à la présidence de la République est probablement la meilleure loupe pour appréhender au mieux une tendance politique locale. La ville de Bussang avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République de 2022. La numéro 1 du parti frontiste l'emportait avec 33,48% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 21,88% et 16,59% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 7,05% des suffrages. Pour le second tour de cette présidentielle, c'est aussi la leader de l'ancien Front national qui s'imposait à Bussang avec 53,49%, devant Emmanuel Macron à 46,51%.