19:51 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Buxerolles La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant déjà morte, que deviendront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien seront séduits par le Front populaire ? Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Buxerolles, le binôme Nupes avait en effet obtenu 33,28% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un chiffre à compléter avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? La liste PS-Place publique menée par Glucksmann a plus récemment terminé à 21,18% à Buxerolles début juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 9,67% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 7% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,99% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme de 39% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national à Buxerolles, un favori aux législatives ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Le Rassemblement national pourrait se trouver pas loin de 20% à Buxerolles lors du premier tour de ces législatives si la tendance prédite par les européennes se reproduit localement. Le Rassemblement national est même crédité de 33% des suffrages dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est un peu facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Entre les européennes de 2019 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la localité.

15:31 - Un cas particulier pour Buxerolles lors des européennes 2024 Les résultats de ces législatives vont peut être s'approcher davantage du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Avec un résultat de 21,03% en effet, Bardella a été devancé aux élections européennes de juin à Buxerolles par Raphaël Glucksmann avec 21,18% des bulletins dans l'urne.

14:32 - 32,57% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Buxerolles L'élection suprême est incontestablement la meilleure loupe pour juger une tendance politique locale. Avec 14,8%, c'est un score trop serré qu'avait obtenu Marine Le Pen à Buxerolles au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe de file du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 32,57% et 25,47% des votes. Et La patronne du RN échouait aussi au second tour avec 26,89% contre 73,11%.

12:32 - Des législatives positives pour le bloc présidentiel il y a deux ans Le verdict du plus récent scrutin législatif est un indice clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN ratait complètement la première marche à Buxerolles il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 11,31% au premier tour, contre 33,54% pour Françoise Ballet-Blu (Ensemble !), Buxerolles étant partie intégrante de la 1ère circonscription de la Vienne. Il ne fera pas mieux au second tour, le parti voyant encore le binôme La République en Marche l'emporter.

11:02 - Buxerolles : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans le cadre de la campagne électorale législative, Buxerolles est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 10 105 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 479 entreprises, Buxerolles est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (82,08%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. La présence de 485 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 7,26%, contribue à son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 13,51%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 26 847 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Buxerolles, les enjeux locaux, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Buxerolles À Buxerolles (86180), l'un des critères déterminants du scrutin législatif 2024 sera indiscutablement le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,55% au premier tour et seulement 47,03% au second tour. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 23,06% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 25,93% au second tour. Les appels à faire "barrage" au RN seraient de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Buxerolles.