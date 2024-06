En direct

19:48 - Qui vont retenir les électeurs de l'ancienne Nupes à Cambon ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Cambon, le binôme Nupes avait en effet réuni 19,11% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment atteint 14,53% à Cambon pour les élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 4,15% de Manon Aubry (LFI), les 2,89% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,62% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un cumul de 22% cette fois.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 11 points à Cambon Que déduire de cette combinaison de scores ? Alors que sur la France entière, les résultats de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà récupéré 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN dépassera les 28% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Cambon le 9 juin dernier Consulter des résultats plus récents apparaît aussi comme logique au moment du scrutin de ces législatives. Si on se penche sur le détail, 392 habitants de Cambon passés par les isoloirs ont en effet choisi la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, emmenée par Jordan Bardella, a glané ainsi 35,38% des votes contre Valérie Hayer à 17,15% et Raphaël Glucksmann à 14,53%.

14:32 - 28,08% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Cambon C'est certainement le scrutin présidentiel qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Cambon lors du premier tour de la présidentielle avec 28,08%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 26,92%. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 15% et 7,26% des suffrages. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 45,35% contre 54,65%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au bloc présidentiel la dernière fois Il y a deux ans, lors des législatives à Cambon, le RN finissait à la deuxième place, 20,73% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 23,05% pour Muriel Roques-Etienne (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il culminait pourtant à 55,35% des voix, devant les candidats Nupes (44,65%). C'est ainsi Frédéric Cabrolier chez les lepénistes qui prenait l'avantage.

11:02 - Cambon : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Cambon, les élections sont en cours. Avec ses 2 129 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 147 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (93,77%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 33,91% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 33 926 euros/an, la ville aspire à un avenir prospère. En conclusion, Cambon incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Taux d'abstention lors des dernières élections législatives à Cambon : les tendances Au cours des dernières années, les 2 185 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. A l'occasion des dernières élections européennes, le pourcentage de participation représentait 64,39% au sein de Cambon (Tarn), à comparer avec une participation de 68,42% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 58,15% au premier tour. Au deuxième tour, 55,67% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 742 personnes en âge de voter dans la ville, 86,97% étaient allées voter. Le taux de participation était de 84,22% au deuxième tour, soit 1 468 personnes.