En direct

19:48 - Un vote de gauche estimé entre 20% et 21% à Camphin-en-Pévèle pour ces législatives Une autre question qui enveloppe ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Front populaire, un an après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 20,91% des voix dans la commune. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 10,51% à Camphin-en-Pévèle. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la LFI Manon Aubry (4,54%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (6,14%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,96%) le 9 juin. Autrement dit une somme de 21% sur place.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 14 points à Camphin-en-Pévèle Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui se monte déjà à 14 points à Camphin-en-Pévèle entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 20% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Camphin-en-Pévèle dans la moyenne française concernant le RN le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus logique encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les têtes. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, s'est arrogée les européennes à Camphin-en-Pévèle. L'extrême droite glanait 31,79% des votes, soit 357 voix, face à Valérie Hayer à 22,08% et Raphaël Glucksmann à 10,51%.

14:32 - Quel était le résultat de la dernière présidentielle à Camphin-en-Pévèle ? Camphin-en-Pévèle avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 21,02%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 40,52% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 12,61% et 7,79% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 34,09% contre 65,91%.

12:32 - Quel verdict à Camphin-en-Pévèle pour Ensemble ce dimanche soir ? Le score en faveur du Rassemblement national sera la clé du scrutin pour cette élection des députés localement. Les élections législatives 2022 à Camphin-en-Pévèle ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 16,55% dans la commune, partie intégrante de la 6ème circonscription du Nord, alors que les candidats Ensemble ! Rassembleront 38,35% des voix. Le RN restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Les défis socio-économiques de Camphin-en-Pévèle et leurs implications électorales La structure démographique et socio-économique de Camphin-en-Pévèle définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des législatives. Avec un taux de chômage de 6,16% et une densité de population de 357 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 36,87%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (9,62%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,94%) indique des enjeux de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,27% à Camphin-en-Pévèle, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Abstention à Camphin-en-Pévèle : quelles perspectives pour les élections législatives ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Camphin-en-Pévèle (59780) ? Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 904 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 19,16% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 22,37% au premier tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 46,23% au premier tour et seulement 48,95% au second tour. Les jeunes manifestent fréquemment une indifférence pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives ?